L'Osasuna chiede alla Federcalcio di rigiocare contro il Barcellona perché "Iñigo Martínez non doveva essere in campo"

Ieri in Spagna si è giocato-Osasuna, i blaugrana hanno vinto per 3-0 con i gol di Ferran Torres, Olmo e Lewandowski. Questa mattina peròha inviato un ricorsospagnola. Lo riporta el Mundo Deportivo. “avrebbe deciso dila partita di Ligail Barça del 27 marzo a causa di una presunta violazione per aver schierato. La reazione delnotizia è stata di assoluta calma“.Leggi anche: Sacchi: «Il mio Milan era padrone del calcio, ildi Flick gli somiglia»L’accusa del: ilnon poteva schierareDopo una lunga riflessione,ha deciso di rivolgersiRfef, la federazione spagnola. “Il club ritiene che il giocatore e il club diabbiano violato il periodo di tempo obbligatorio, stabilito dFifa, che deve intercorrere tra l’ultima partita della nazionale e la successiva partita ufficiale del club, che dovrebbedi cinque giorni“.