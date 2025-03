Iltempo.it - Loquis, l'atlante sonoro che vuole rivoluzionare il modo di viaggiare

Nel panorama digitale dedicato ai viaggiatori, una realtà tutta italiana si sta distinguendo per innovazione e accessibilità:. Questa piattaforma, disponibile gratuitamente via app e web, offre un'esperienza inedita grazie ai suoi podcast geolocalizzati, trasformando ogni spostamento in un racconto immersivo e culturale.si presenta come un vero e proprioche arricchisce la scoperta dei territori attraverso narrazioni disponibili in sette lingue. I contenuti spaziano tra migliaia di canali creati da appassionati di viaggio, esperti del settore, blogger e istituzioni locali, offrendo agli utenti una prospettiva autentica e approfondita sui luoghi visitati. L'obiettivo? Connettere le persone al territorio inpiù consapevole e sostenibile, sfruttando le potenzialità della tecnologia e dell'intelligenza artificiale.