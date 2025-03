Ilveggente.it - Lontano dagli occhi, lontano dal cuore: Kalinskaya dimentica Sinner con Ferrari

Si accendono nuovamente i riflettori su Anna: ecco con chi sta la tennista dopo la rottura con il numero 1 del mondo Jannik.La tesi della discrezione reggeva. Era piuttosto verisimile per un campione che, in effetti, non ha mai messo in pubblica piazza i propri sentimenti, men che meno le relazioni in cui è stato coinvolto. Era evidente da un po’ di tempo, tuttavia, che qualcosa non quadrasse e che i rapporti tra Jannike Annanon fossero propriamente idilliaci.dalcon(Instagram) – Ilveggente.itSono state formulate ipotesi su ipotesi, congetture su congetture, ma in un modo o nell’altro i conti non tornavano. Poteva anche starci, in linea di massima, che i due tennisti avessero deciso di vivere il loro amoredalle telecamere, ma da qui a smettere di seguirsi sui social network ce ne passa.