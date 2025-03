Quotidiano.net - Londra e Parigi fanno da sole

Leggi su Quotidiano.net

"La Russia finge di negoziare", accusa Emmanuel Macron, ma l’Ucraina non è sola. E sola non rimarrà neppure a pace firmata (se e quando sarà). Al summitno dei 31 Paesi volenterosi a sostegno di Kiev, Francia e Regno Unito rompono gli indugi. Nascerà una "forza di rassicurazione" sul campo, aperta a chi vorrà. È un messaggio agli Stati Uniti, troppo sensibili alle ragioni di Mosca, e naturalmente anche alla Russia, che alza immediate barricate. Lo scrollone franco-britannico è evidente. Massimo rispetto per chi, vedi l’Italia, non intenda partecipare "ad una eventuale forza militare sul terreno" (come ribadito ieri ada Giorgia Meloni, salvo il caso di missione Onu), ma anche massima libertà di agire. "Manca l’unanimità", riconosce Macron, ma in una coalizione non è indispensabile.