Ilgiorno.it - Lombardia, M5s presenta mozione : “Stop al riarmo, Aula pensa sia opportuno finanziare guerra e tagliare pensioni?”

Milano, 28 marzo 2025 - Il Movimento 5 Stelle dellaporterà in Consiglio regionale il prossimo martedì unasu ReArm Europe, il piano didell'Ue. Come spiegato dal capogruppo pentastellato Nicola Di Marco, il documento "chiede una cosa semplice: il Consiglio regionale dellasiaproseguire la corsa alo ritiene che gli stessi investimenti andrebbero destinati a promuovere la competitività, gli obiettivi a lungo termine e le priorità politiche dell'Unione europea come spesa sanitaria, sostegno alla filiere, incentivi all'occupazione e investimenti green?". Una risposta, secondo Di Marco, "dalla quale non si può scappare, come ha fatto in Parlamento la presidente Giorgia Meloni tornando a parlare del passato invece che assumersi la responsabilità di dire alla nazione quale sarà il suo futuro".