LOL 5 | quando escono gli episodi su Prime Video in Italia? Ecco le date!

LOL: Chi ride è fuori è pronto a tornare con la sua quinta stagione su. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il popolare show comico continua a far divertire il pubblico con un cast di concorrenti pronti a sfidarsi a colpi di risate (trattenute). Maglidi LOL 5 intutto quello che c’è da sapere sulla data di uscita e il calendario delle puntate.esce LOL 5 su?LOL 5 arriverà sucon il consueto format di rilascio scaglionato. Amazon ha confermato che la nuova stagione seguirà una programmazione simile alle precedenti, con i primidisponibili in anteprima e il finale rilasciato successivamente.Il calendario ufficiale di uscita deglidi LOL 5lepreviste per la pubblicazione deglidi LOL 5:Prima parte (1-5): 27 marzo 2025Finale (episodo 6): 3 aprile 2025Come sempre, glisaranno disponibili in streaming super tutti gli abbonati al servizio.