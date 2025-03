Movieplayer.it - LOL 5: quando arriveranno su Prime Video le puntate finali?

Leggi su Movieplayer.it

Dopo il debutto del 27 marzo con i primi cinque episodi su, ecco quanto dobbiamo attendere per vedere ledi LOL 5. La corsa al titolo di re (o regina) della risata più trattenuta d'Italia sta per arrivare alla sua fase decisiva. Dopo aver lanciato i primi cinque episodi il 27 marzo,ha annunciato che le ultime duedi LOL 5 saranno rilasciate giovedì 3 aprile. Quest'anno a controllare la stanza più pazza della tv non ci sono più Fedez e Frank Matano, ma due volti noti del mondo comico: Angelo Pintus e Alessandro Siani. Sono loro a osservare dalla control room ogni smorfia e ogni sorriso dei concorrenti, pronti a scagliare cartellini gialli e sketch a sorpresa. Cast, .