"Location affascinante. Ne sono stato ispirato"

Chiusura splendida e di grande atmosfera, ieri sera, con la musica di Raphael Gualazzi, un artista di grande sensibilità che da bene come parlare con la musica, ascoltando però attentamente i luoghi dove va a suonare. Gualazzi, per lei il Resto del Carlino cosa rappresenta? "Con il vostro giornale ho un bel rapporto di amicizia e sostegno. Un rapporto che, devo dire, è sempre rimasto costante in questi anni". La relazione di un musicista con la stampa può essere di grande attesa, ma anche di ansia. Lei come la definirebbe? "Iofortunato, ho sempre letto cose molto belle. La musica non è una competizione, è bene ricordarlo, e in quanto forma d’arte è qualcosa che ha dei tratti di unicità. Quindifelice quando leggo articoli dove è la musica a essere protagonista, più che l’artista".