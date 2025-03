Inter-news.it - Lo Spezia cade in casa col Brescia. Pio Esposito intraprendente!

Loviene superato dalcon il punteggio di 1-0. Decisivo il gol di Gennaro Borrelli, siglato all’alba del match.PRIMO TEMPO – Loospita ilin una sfida delicata per gli equilibri in testa al Campionato di Serie B. Il club ligure, conseguendo i tre punti, ha infatti la possibilità di portarsi a 2 punti dal Pisa secondo, in attesa poi della sfida dei toscani contro il Cosenza di domani 29 marzo. I propositi dei padroni divengono immediatamente messi in discussione dalla rete fulminante del, targata Gennaro Borrelli. La rete del vantaggio per i lombardi, giunta al 4?, rende inevitabilmente in salita l’incontro per i liguri, con Francesco Pioche cerca di prendersi la squadra sulle spalle. Vari sono i tentativi del calciatore di proprietà dell’Inter di incidere, ma il portiere avversario Luca Lezzerini si fa trovare sempre puntuale.