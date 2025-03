Ilgiorno.it - Lo schianto di via Macallè. Grave un motociclista

Ieri mattina è accaduto unincidente pochi minuti prima delle 10 in viaa Seregno. Nello scontro sono rimaste coinvolte una motocicletta e un’automobile ed è rimastomente ferito un centauro. Il sinistro ha coinvolto un62enne e una donna di 84 anni alla guida dell’automobile. L’auto stava transitando la viaquando la guidatrice è arrivata all’altezza del civico 134 e ha svoltato a sinistra per immettersi in via Pontiggia, non accorgendosi che nella corsia opposta, proveniente da Lissone, arrivava una moto. Inevitabile lo scontro. L’urto è stato violento e ha coinvolto la parte frontale della moto e lo sportello posteriore destro dell’auto. A seguito dell’impatto il centauro è finito rovinosamente sul manto stradale. Immediatamente dei testimoni dell’accaduto hanno allertato il 118 e il 112.