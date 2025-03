Lo ha saputo che è finita Grande Fratello per Lorenzo Spolverato delusione in arrivo

Leggi su Caffeinamagazine.it

, pochi giorni alla finale e la tensione è ormai palpabile: nelle ore scorse è arrivata un’indiscrezione su, nel bene e nel male uno dei grandi protagonisti di questa edizione. A dare la spifferata nel salotto di Pomeriggio 5 è stato il super esperto di gossip e tv Davide Maggio. Da fuori, vedendo gli ultimi comportamenti di, è convinto che finalmenteabbia messo a fuoco un concetto. Quale?>>“Fuori io e Helena. Abbiamo deciso così”. Javier dopo il: non se lo tiene piùNon sarà lui a vincere il. “le sta provando tutte per vincere ma ha capito che non vincerà”. Anche dentro la Casa la percezione è questa: ieri, per esempio, Jessica era rimasta perplessa davanti al fatto chestesse pulendo casa: “Questo le sta giocando tutte per vincer”, aveva detto.