Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Mondiali 2025 in DIRETTA: Sommariva avanza ai quarti di finale, Moioli già in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:38 OTTIMA IMPRESSIONE! Michelacontrolla una serie di possibili contatti e vince la propria run! Seconda posizione con Josie Baff, eliminata Chloe Trespeuch che, vi ricordiamo, è diventata mamma appena tre mesi fa.12:36 Adesso è il momento di Michela! L’azzurra se la vedrà con Tess Critchlow, Josie Baff e Chloe Trespeuch.12:34 Julia Pereira De Sousa vince davanti alla compagna Manon Petit Lenoir. Eliminata Mia Clift, l’australiana si era qualificata con il sesto crono.12:33 Pronte al cancelletto Manon Petit Lenoir, Audrey Mcmaniman, Mia Clift e Julia Pereira De Sousa.12:32 Bankes e Casta si qualificano con grande scioltezza, la statunitense e la francese sono probabilmente le due grandi favorite per l’oro.12:31 Subito caduta per Schnorbusch, statunitense fuori dai giochi.