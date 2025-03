Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Mondiali 2025 in DIRETTA: Sommariva avanza ai quarti di finale, attesa per Moioli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:13LORENZO! Run entusiasmante e incerta fino all’ultima curva, l’azzurro è stato bravissimo a difendere la seconda posizione. Qualificazione anche per Adam Lambert.12:12 Ci riproviamo con Lorenzo, pronti al cancelletto di partenza Adam Lambert, Jarryd Hughes e Leon Beckhaus.12:11 Visintin purtroppo paga due incertezze iniziali e chiude terzo. Caduta per Evan Bichon.no i francesi Chollet e Bozzolo.12:09 E’ il momento del primo italiano: Omar Visintin se la vedrà con Evan Bichon, Adian Chollet e Loan Bozzolo.12:08 Recupero clamoroso di Cameron Bolton, che da quarto chiude addirittura primo. Si qualifica anche Lukas Pachner, che sulbeffa Leon Ulbricht.12:06 Si prosegue con Liam Moffatt, Leon Ulbricht, Cameron Bolton e Lukas Pachner.