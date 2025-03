Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Mondiali 2025 in DIRETTA: Moioli vola in semifinale, niente medaglie per Sommariva e Visintin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:50 Avanzano il campione olimpico e il campione mondiale, Haemmerle e Dusek in pole position per le.12:48 Nell’ultimo quarto di finale si affronteranno Martin Noerl, Huw Nightingale, Alessandro Haemmerle e Jakob Dusek.12:47 Quante sorprese da questo quarto di finale, si ferma anche Lambert. Contro pronostico Pare e Vedder si qualificano in.12:46 Noooooo! Caduta per, che era partito bene, che peccato.12:45 E’ il momento di Lorenzo! L’azzurro se la vedrà con Nathan Pare, Adam Lambert e Jake Vedder.12:43 Doppietta francese con Loan Bozzolo e Adian Chollet. Bolton viene beffato sul traguardo, mentre è più attardato Pachner, l’austriaco si era qualificato con il quinto crono.12:42 Si prosegue con Adian Chollet, Cameron Bolton, Lukas Pachner e Loan Bozzolo.