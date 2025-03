Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Mondiali 2025 in DIRETTA: Moioli vola in finale, l’azzurra si gioca le medaglie!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:13 Anche Josie Baff finisce al suolo.13:12 Caduta per Sina Siegenthaler, giornata da dimenticare per lei.13:10 E’ il momento della small final femminile. Sina Siegenthaler, Lea Casta, Josie Baff e Manon Petit Lenoir si giocheranno le posizioni dalla quinta all’ottava.13:08di grandissimollo con Haemmerle, Dusek, Bozzolo e Grondin.13:06 Anche in questo caso pronostico rispettato. Haemmerle e Dusek si andranno are lenella big-final.13:05 Adesso è il momento di Jakob Dusek, Alessandro Haemmerle, Jake Vedder e Nathan Pare.13:04 Passano i più forti! Grondin vince davanti a Bozzolo, poche sorprese al maschile fino a questo momento.13:03 Al via della prima semimaschile Eliot Grondin, Loan Bozzolo, Aidan Chollet e Nick Baumgartner.