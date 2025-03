Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna in grande con Michela Moioli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:39 Buongiorno e benvenuti alladeidi.Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladeidi snowboarcross. In Engadina (Svizzera) è finalmente arrivato il momento di assegnare le medaglie iridate,partirà con ambizioni soprattuto al femminile con.Ieri si sono svolte le qualificazioni e in casa Italia sono stati tre gli azzurri a passare il taglio: la già citataha tagliato il traguardo con il secondo tempo a soli ventuno centesimi dalla svizzera Sina Siegenthaler, mentre al maschile Lorenzo Sommariva si è qualificato con il diciannovesimo tempo e Omar Visintin con il ventinovesimo. Purtroppo non sono riusciti nell’impresa Tommaso Leoni, Matteo Menconi e Lisa Francesia Boirai.