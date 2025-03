Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia lo spettacolo, attesa per Moioli!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:03 Adesso è il momento di Paul Berg, Nick Baumgartner, Jan Kubicik e Julian Lueftner.12:02 Eliot Grondin avanti dal primo all’ultimo metro, con lui passa il turno Lucas Eguibar.12:00 PARTITI!11:59 E’ tutto pronto per l’inizio della gara, allacciate le cinture!11:57 Questi gli atleti al via del primo ottavo di finale: Eliot Grondin, Radek Houser, Lucas Eguibar e Cody Winters.11:54 Si partirà con gli ottavi di finale maschile, per poi proseguire con i quarti femminili e così via.11:51 Visintin e Sommariva saranno a tutti gli effetti due outisider nella lotta alle medaglie, discorso diverso invece per Michela, che partirà con ambizioni e andrà a caccia dell’unico titolo mancante nella sua straordinaria carriera.11:48 La qualificazione femminile è stata vinta dalla svizzera Sina Siegenthaler, mentre quella maschile da Eliot Grondin.