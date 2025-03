Oasport.it - LIVE Snowboard, Big Air Mondiali 2025 in DIRETTA: si parte con la finale femminile, attesa per Matteoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEICROSS DALLE 12.0019.38 Seconda posizione per la giapponese con 78.00. Fukada ha realizzato un backside 1080 japan19.37 Partita Mari Fukada.19.36 75.25 punti per la nipponica che è partita che ha eseguito un backside 1080 melon to stalefish.19.35 La terza atleta in gara è Momo Suzuki.19.34 Salto perfetto per la giapponese con un backside 1260 melon ottenendo 83.00 punti.19.33 È il momento di Reira Iwabuchi19.32 Caduta per Mia Brookes che ha portato uno switch 1440 melon totalizzando 17.00 punti19.31 Si! Inizia la garacon Mia Brookes.19.30 Non partirà neppure Annika Morgan. Saranno 6 le finaliste.19.29 Ancor prima di iniziare arriva un colpo di scena per la: non partirà Zoi Sadowski Synnott19.