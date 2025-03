Oasport.it - LIVE Snowboard, Big Air Mondiali 2025 in DIRETTA: sfuma il sogno di Matteoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEICROSS DALLE 12.0021.00 24.00 punti per l’italiano.20.59 Nooooo. L’italiano atterra bene ma non riesce a chiudere il salto, scivolando e finendo per terra. L’azzurro è andato all in con uno switch frontside 1800 weddle to tailgrab.20.59 È il momento di Ian. L’azzurro cerca un grande salto per la medaglia.20.58 Grandissimo salto per il cinese che totalizza 81.25 punti con un frontside 1800 tailgrab.20.58 È il momento di Wenlong Yang. Anche il cinese è già fuori dalla lotta per le medaglie.20.57 Il giapponese prova a regalare spettacolo con un frontside 1800 weddle. Ogiwara però non riesce a controllare l’atterraggio ottenendo solamente 20.75, Gara da dimenticare per lui.20.56 È il momento di Hiroto Ogiwara, disastroso quest’oggi dopo il primo posto in qualificazione.