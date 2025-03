Oasport.it - LIVE Snowboard, Big Air Mondiali 2025 in DIRETTA: partenza ad handicap per Matteoli, a breve la run 2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEICROSS DALLE 12.0020.03 Si ripassa alla finale femminile con Mia Brookes. La britannica ha sbagliato molto con il primo salto20.02 Questa la classifica maschile al termine della prima run:1. Yuto Miyamura (JPN) – 87.002. Romain Allemand (FRA) – 85.503. Ryoma Kimata (JPN) – 81.754. Or Martin (USA) – 77.505. Enzo Valax (FRA) – 72.506. Taiga Hasegawa (JPN) – 49.757. Hiroto Ogiwara (JPN) – 24.508. Mons Roisland (NOR) – 24.009. Wenlong Yang (CHN) – 22.2510. Ian(ITA) – 21.00 20.00 Sbaglia il giapponese!! Inizio adanche per Ogiwara che non riesce a controllare l’atterraggio del suo backside 1800 indy ed ottiene 24.50 punti20.00 L’ultimo atleta della run 1 è Hiroto Ogiwara, che ha terminato in prima posizione le qualificazioni19.