Oasport.it - LIVE Snowboard, Big Air Mondiali 2025 in DIRETTA: Matteoli sogna la medaglia nella run 3

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEICROSS DALLE 12.0020.45 Quarta!! Suzuki si migliora con il backside 1260 weddle ottenendo 78.25. Nonostante ciò la giapponese rimane alle spalle delle connazionali.20.43 Partita Momo Suzuki. Al momento è lei la giapponese che rischia di rimanere fuori dal podio20.42 Grande salto per la diciottenne giapponese che riesce a stoppare lo switch backside 1080 drunk driver con 75.25 punti20.41 È il momento di Mari Fukada.20.40 24.50 punti per Gasser con un backside double cork 1080 melon20.39 Svaniscono i sogni di gloria per l’austriaca che sbaglia l’atterraggio.20.38 È il momento di Anna Gasser. L’austriaca ha il punteggio singolo più alto ma non può sbagliare in questa run 3 con il backside.20.37 Ottimo salto per la britannica che ottiene 84.