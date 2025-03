Oasport.it - LIVE Snowboard, Big Air Mondiali 2025 in DIRETTA: Matteoli si riscatta nella seconda run e torna a sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEICROSS DALLE 12.0020.30 Ottimo salto dell’americano che ottiene 83.25 con il backside 1800 indy e si porta inposizione complessiva con 160.7520.28 È il momento di Or Martin.20.28 Il norvegese sbaglia nel momento dello stacco. Roisland riceve un DNI. con lo switch backside 1620 stalefish.20.27 È il momento di Mons Roisland che ha sbagliatoprima run ottenendo solamente 24.0020.26posizione per il nipponico che ha ottenuto 68.75 con il frontside 1620 indy per un totale di 155.75.20.24 È il momento di Yuto Miyamura. Il giapponese ha chiuso in testa la prima run con un backside 1800 melon.20.24 87.00 per il giapponese che ha riproposto lo switch frontside 1800 indy andando così a cancellare il primo salto di 49.