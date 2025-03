Oasport.it - LIVE Snowboard, Big Air Mondiali 2025 in DIRETTA: inizio in salita per Matteoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEICROSS DALLE 12.0019.50 Partito Taiga Hasegawa.19.49 21.00 puti per l’italiano con il frontside 1800 tailgrab.19.48 Noooo. L’azzurro atterra bene ma non riesce a bloccare la rotazione scivolando per terra. Vedremo quale sarà la valutazione dei giudici19.48 È il momento di Ian!!19.47 Seconda posizione per il nipponico con il punteggio di 81.75. Il giapponese ha eseguito un frontside 1800 double tailgrab.19.46 Partito Ryoma Kimata. Dopo di lui toccherà a Ian19.46 Prima posizione per il francese che passa in testa grazie ad un frontside 1800 bloody dracula che gli vale 85.50 punti19.44 È il momento di Romain Allemand.19.44 72.50 per il francese che ha realizzato un backside 1620 tailgrab.