Oasport.it - LIVE Snowboard, Big Air Mondiali 2025 in DIRETTA: Giappone dominante in entrambe le gare, Matteoli lontano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEICROSS DALLE 12.0021.12 CADUTA!! Il francese rimbalza male sull’atterraggio ed è fuori dal podio. Oro per Ryoma Kimoto davanti a Taiga Hasegawa ed Or Martin.21.11 È il momento di Romain Allemand che è obbligato a migliorarsi per salire sul podio.21.10 Grandissimo salto del sedicenne americano che ottiene 88.50 punti con un frontside 1800 weddle e supera Allemand. Il francese è l’unico che può impedirgli la medaglia.21.09 Partito Or Martin. Il classe 2008 insegue le medaglie.21.08 Ilse fallisce la chiusura del frontside 1800 indy ed è quinto.21.07 È il momento di Yuto Miyamura.21.07 Il francese non riesce a chiudere il backside 1800 indy e termina la gara in sesta posizione.21.06 Partito Enzo Valax, quarto dopo la seconda run21.