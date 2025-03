Oasport.it - LIVE Snowboard, Big Air Mondiali 2025 in DIRETTA: dominio giapponese in entrambe le gare, Matteoli lontano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEICROSS DALLE 12.0021.22 Termina qui latestuale del Big Air aidi. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi.21.20 Nella finale feminile l’oro è andato a Kokomo Murase che ha totalizzato 162.50. Laha preceduto le connazionali Reira Iwabuchi, autrice di 156.00, e Mari Fukada, la quale ha chiuso la finale con 153.25. Ricordiamo che non hanno preso parte alla finale Annika Morgan e Zoi Sadowski Synnott.21.18 Gara complicata per Ian. L’azzurro parte in salita non riuscendo a chiudere il frontside 1800 tailgrab nella prima run. L’italiano si riscatta con il secondo salto ripresentando lo stesso trick ed ottenendo 84.