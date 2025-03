Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tulett e Sheffield in testa a 5 chilometri dall’arrivo

15.59rilancia la bici nella salita conclusiva.15.58 Buon vantaggio per il britannico.15.58 Ultimo chilometro!15.57 Benha staccato gli avversari.15.56 I due sono seguiti da Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team).15.55 4all'arrivo.15.53 Concluso il Valico Rio Chié.15.53 Il gruppo riprende il terzetto. Partono Ben(Team Visma Lease a Bike) e Magnus(Ineos Greandiers).15.50 7alla conclusione.15.48 3all'ultimo passaggio sul Valico Rio Chié.15.46 Continuano a guadagnare i battistrada. Più di 20 secondi il loro vantaggio.15.43 Vantaggio di 15 secondi per il terzetto al comando.