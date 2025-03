Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tredici uomini al comando

12.50 Sonoglial.12.47 Si sta formando davanti un drappello più folto.12.44 Altri attacchi nel gruppo principale.12.40 Marcellusi sta provando a rientrare sul drappello in vetta.12.36 Alcon Double troviamo Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta), Marco Martini (Team Technipes #inEmiliaRomagna) e Marc Cabedo (JCL Team UKYO).12.33 All'inseguimento Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).12.31 Si forma un quartetto al.12.27 Pronti, via e si muovono subitoimportanti: attacca infatti il vincitore delladi Sogliano al Rubicone Paul Double.12.25 Aldella classifica generale ricordiamo lo statunitense Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers).