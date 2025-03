Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tredici uomini al comando. Il vantaggio dei fuggitivi scende a 1? e 22”

14:26 Ildeiè ora di 1? e 22".14:23 Cabedo consolida così il primato nella classifica degli scalatori con ventisei punti. Secondo l'olandese Pascal Eenkhoorn della Soudal Quick-Step con ventuno.14:20 Lo spagnolo Marc Cabedo della JCL Team UKYO passa primo sul Gran Premio della Montagna di Monticino dopo 75,4 km.14:17 Caduta in gruppo per Andrea Raccagni Noviero della Soudal Quick-Step e il norvegese Odd Christian Eiking della Unibet Tietema Rockets.14.14 La Team Visma Lease a Bike sta tirando il gruppo.14:11 La fuga sta affrontando ora la seconda scalata del Monticino, terza categoria di 2.6 km al 6.2% di pendenza media.