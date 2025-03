Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: strappo finale a Brisighella

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della quartadellaCoppi&Bartali. Ladi ieri Riccione-Cesena è stata vinta dall’australiano Jay Vine della UAE Team Emirates – XRG e ha decretato il passaggio di consegne al comando della corsa. L’inglese Paul Double della Team Jayco AlUla ha ceduto la maglia di leader della classifica generale all’americano Magnus Sheffield della Ineos Grenadiers.La graduatoria non ha ancora assunto una conformazione ben definita e lascia aperto ogni scenario in ottica successo. Il corridore statunitense precede di 3 secondi il britannico Ben Tulett della Team Visma Lease a Bike, di 4 Simone Velasco della XDS Astana Team e di 6 Davide De Pretto della Team Jayco AlUla.