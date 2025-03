Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la quarta frazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.45LADELLADIDEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.0012.27 Pronti, via e si muovono subito uomini importanti: attacca infatti il vincitore delladi Sogliano al Rubicone Paul Double.12.25 Al comando della classifica generale ricordiamo lo statunitense Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers).12.23 Non ha preso il via Campbell Stewart (Team Jayco AlUla).12.20 Corridori che stanno per raggiungere il chilometro 0.12.17 Si parte e si arriva a Brisighella dopo 150,4 chilometri. Il tracciato movimentato propone due circuiti, il primo di 36,9 km da ripetere tre volte con la scalata del Monticino, terza categoria di 2.6 chilometri al 6,2% di pendenza media, e il secondo, lungo 20,6 km, con la scalata del Valico Rio Chiè, terza categoria di 1 chilometro al 7,4 % di pendenza media e punte del 10%.