LIVE Pattinaggio di figura Mondiali 2025 in DIRETTA | tra poco Manni-Roethlisberger! Attesa per Guignard-Fabbri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.20: ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio, questa la classifica dopo i primi due gruppi:1 Milla Ruud Reitan / Nikolaj Majorov (SWE) 64.982 Maria Sofia Pucherova / Nikita Lysak (SVK) 62.323 Zoe Larson / Andrii Kapran (UKR) 57.754 Junfei Ren / Jianing Xing (CHN) 56.055 Chelsea Verhaegh / Sherim van Geffen (NED) 54.786 Samantha Ritter / Daniel Brykalov (AZE) 52.307 Katarina Delcamp / Berk Akalin (TUR) 50.248 Angelina Kudryavtseva / Ilia Karantekevich (CYP) 49.6317.18: E’ buona la prestazione della coppia svedese composta da Milla Ruud Reitan e Nikolaj Majorov che, oltre all’ovazione del pubblico, prende il comando della graduatoria con il punteggio di 64.9u8, non lontano dal personale.17.12: Sul ghiaccio ora la coppia svedese composta da Milla Ruud Reitan, 19 anni, nata a Oslo e residente a Oberstdorf e Nikolaj Majorov, 24 anni di Lulea, residente a Norrkoeping.