Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2025 in DIRETTA: tra poco il libero femminile attesa per Gutmann

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:50 Ci siamo lasciatipiù di un’ora fa con l’amaro responso della rhythm dance, segmento in cui i nostri Charléne Guignard-Marco Fabbri si sono ritrovati al quarto posto, complice un declassamento del Pattern Step. Qui la nostra cronaca. Sotto alcune belle foto della top 3. Ricordiamo che ci sono tutti i margini per poter ribaltare la situazione.The energy was off the charts when the Ice Dance couples hit the ice at #WorldFigure! Chock/Bates lit up the arena with an electric performance and a season’s best followed by the always captivating Gilles/Poirier and the fierce Fear/Gibson Results after the. pic.twitter.com/KMbgehOhnm— ISU Figure Skating (@ISUFigure) March 28,22:46 Ben ritrovati, Amici di OA Sport! Mancano esattamente 15 minuti all’inizio del programma21:52 Al momento è tutto, Amici di OA Sport.