Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2025 in DIRETTA: parte l’assalto al podio di Guignard-Fabbri. C’è il libero femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella terza giornata di gare dei Campionatidiartistico, in scena questa settimana a Boston negli USA, che proseguono con la rhythm dance nel pomeriggio e in serata/nottata con il programma. Mancano ancora all’appello gli atleti russi ma ormai la volata verso Milano-Cortina è lanciatissima e si preannuncia un grande spettacolo, con i primi pass olimpici in palio.Nel pomeriggio italiano scatta la tredicesima avventura di Charléne-Marco, pronti a disputare i Campionatididi, quest’anno in scena in quel di Boston, con l’obiettivo di conquistare la terza medaglia consecutiva in campo iridato. Un’ambizione concreta quella dei veterani della danza sul ghiaccio, ormai costantemente in top 3 nella scala gerarchica intercontinentale insieme ad altri due pesi massimi della disciplina, ovvero Madison Chcok-Evan Bates e Piper Gilles-Paul Poirier.