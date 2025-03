Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2025 in DIRETTA: Manni-Roethlisberger lottano per la qualificazione, più tardi Guignard-Fabbri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:26 Che prova per i cechi, di un’altra categoria rispetto al gruppo a cui appartengono. Sono due talenti cristallini, allenati da un grande coach italiano. Andranno comodamente in testa. Qualità superiore, in tutto.19:23 Per la Repubblica Ceca sono sul ghiaccio Katerina Mrazova, di Vrchlabi, 19 anni e Daniel Mrazek, 22 anni di Nymburk. Sono allenati Matteo Zanni, Barbora Reznickova, Katharina Müller, Denis Lodola, Francesco Corazza. Sono stati campioni del mondo juniores 2023 e lo scorso anno sono stati noni all’Europeo e 13mi ai. Quest’anno sono stati 12mi all’Europeo di Tallin. La musica: Love Me Do di The Beatles, Help! di The Beatles, Yellow Submarine di The Beatles, She Loves You di The Beatles. Il personal Best Score nella Rhythm Dance è stato ottenuto all’ISU European Championships 2024 con 75.