Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2025 in DIRETTA: clamorosa eliminazione per Turkkila-Versluis, si avvicina il momento di Guignard-Fabbri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:43 Sul ghiaccio ora la coppia statunitense composta da Caroline Greene, 21 anni di Washington e residente a Rockville e Michael Parsons di Wheaton, 29 anni, residente a Rockville. Sono allenati a Canton da Charlie White, Tanith White, Greg Zuerlein. Hanno vinto tre anni fa il Four Continents e lo scorso anno sono statti sesti. Al Mondiale furono sesti nel 2023. La musica: These Boots Are Made for Walking (SILO x Martin Wave Remix) di The Supremes and Martin Wave, Soul Bossa Nova di Quincy Jones. Il personal Best Score nella Rhythm Dance è 80.62 ottenuto all’ISU Four Continents Championships 2022.20.41 INCREDIBILE!SONO FUORI! 68.09 (37.04, 32.05). Entra la terza coppia canadese. Situazione mai vista in campo iridato. Non ci sarà danza libera.