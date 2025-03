Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2025 in DIRETTA: attesa per Guignard-Fabbri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.02 Tocca ora alla coppia coreana composta da Hannah Lim, 20 anni di North York (Canada) e residente a Montreal e Ye Quan, nato a Reykjaivik in Islanda 23 anni fa e residente a Montreal dove i due sono allenati da Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Haguenauer, Benjamin Brisebois, Pascal Denis, Josée Piché. Lo scorso anno al Mondiae hanno chiuso al 14mo posto, quest’anno sono stati sesti al Four Continents. Musica. I Got You di James Brown & The Famous Flames, Something’s Got a Hold On Me di Etta James, Dance to the Music di Sly & The Family Stone. Il personal Best Score nella Rhythm Dance è 74.11 ottenuto all’ISU CS PGE Warsaw Cup 2024.20:01 Natalie Taschlerova-Filip Taschler si prendono 73.29 (40.94, 32.35), quinto posto per lui raccolti in un fazzoletto.