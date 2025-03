Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: CONTI-MACII, E’ UN BRONZO SFAVILLANTE! Due anni dopo, azzurri ancora sul podio iridato

Questa la classifica finale della gara iridata delle coppie dia Boston:1 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA (JPN) – 219.792 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN (GER) – 219.083 Sara/ Niccolo(ITA) – 210.474 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA (GEO) – 202.215 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS (CAN) – 199.766 Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV (USA) – 199.297 Ellie KAM / Danny O'SHEA (USA) – 195.388 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO (HUN) – 193.299 Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE (AUS) – 188.2410 Ekaterina GEYNISH / Dmitrii CHIGIREV (UZB) – 183.0111 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD (CAN) – 179.5012 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY (GBR) – 178.6213 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI (ITA) – 174.0814 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK (POL) – 173.