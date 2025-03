Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Conti-Macii a caccia del podio! Bene Memola nel corto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.48: Caduta di Sofiia sul Triplo Flip,il Triplo Twist,la combo Triplo Salchow+Axel+Axel23.46: Tocca ora alla coppia ucraina, composta da Sofiia Holichenko, 20 anni di Kiev e Artem Darenskyi, 23 anni di Dnipro. Si allenano a Dnipro sotto la guida di Ihor Marchenko, 17mi al termine del programma. Sono stati 15mi agli Europei di Tallinn nel 2022, undicesimi lo scorso anno agli Europei e 17mi al Campionato del Mondo di Montreal, 11mi agli Europei di Tallin. Si esibiscono come lo scorso anno su Cosmic Love di Florence and The Machine. Il personal Best nel Total Score è 162.17 ottenuto all’ISU CS Golden Spin of Zagreb 2023.23.46: La coppia svizzera composta da Oxana Vouillamoz e Tom Bouvart totalizza nel programma libero 99.27 per un totale di 155.