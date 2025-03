Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: scattano le pre-qualifiche! La pista si asciuga, Bagnaia sfida Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.02 Alla spicciolata entrano in azione tutti i protagonisti della classe regina. Le gomme da bagnato sono la scelta di tutti.21.01 Inizia la sessione. I primi piloti sono già in azione per sfruttare al massimo i 60 minuti del turno. Vedremo se qualcuno proverà le slick subito.21.00 SEMAFORO VERDE!!!!LE PRE-DEL GP DELLE AMERICHE!!!20.58 Pochi istanti e si parte! Tutto pronto ad Austin!20.56 Peccoha iniziato con il piede giusto il suo weekend texano. Solitamente il due-volte campione del mondo non parte a tutta, ma al COTA sembra subito in palla. Riuscirà ad entrare nella top10 senza grossi patemi?20.53 In caso di nuovo ritorno della pioggia vivremo un vero e proprio assalto finale alla top10 con tutti i piloti pronti a inserirsi nella lotta.