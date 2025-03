Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: piove ad Austin, dalle 16.45 italiane il via della FP1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.27 Martin assediato dai tifosi presente negli States. C’è un saluto anche con Paolo Campinoti, manager di Pramac, con cui l’iberico ha vinto l’anno scorso il titolo iridato.Jorge Martín vuelve a su Box, solo en visita, esperemos verlo pronto ! #pic.twitter.com/lYMgoljrSz— (@Arsenicobis) March 28,16.25 Jorge Martin presente al box Aprilia, non potendo però correre per gli infortuni che l’hanno flagellato alla vigilia di questo appuntamento.Reigning world champion Jorge Martin is with his Aprilia team this weekend in Texas— Simon Patterson (@denkmit) March 28,16.23 Vi ricordiamo l’albo d’oro di questo appuntamento e si può comprendere quanto piaccia il COTA a Marc Marquez.2013 – MARQUEZ Marc ESP {Honda}2014 – MARQUEZ Marc ESP {Honda}2015 – MARQUEZ Marc ESP {Honda}2016 – MARQUEZ Marc ESP {Honda}2017 – MARQUEZ Marc ESP {Honda}2018 – MARQUEZ Marc ESP {Honda}2019 – RINS Alex ESP {Suzuki}2021 – MARQUEZ Marc ESP {Honda}2022 – BASTIANINI Enea ITA {Ducati}2023 – RINS Alex ESP {Honda}2024 – VIÑALES Maverick ESP {Aprilia}16.