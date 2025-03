Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Morbidelli svetta sul bagnato nella FP1! Marquez e Bagnaia si marcano. Dalle 21.00 italiane le pre-qualifiche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.37 E’ tutto per questa. Appuntamento alle 21.00per le pre-. Un saluto dalla redazione di OA Sport.17.35 Una sessione bagnata a caratterizzare dunque la prima giornata di prove libere ad Austin. Pioggia che potrebbe essere compagna di vaggio nell’intera tre-giorni texana. Turno da dimenticare per Bezzecchi, con tanti problemi tecnici sull’Aprilia e con caduta. Il romagnolo ha concluso in diciannovesima posizione con un ritardo di 3.151. Da sottolineare i crono di Zarco con la Honda (4° a 0.307) e di Acosta con la KTM (5° a 0.744).17.34 Ottimo Francosulla Ducati VR6 su pista bagnata in 2:12.531 a precedere di 0.083 Jack Miller e di 0.249 Marc, cadutoprima parte della sessione e poi tiratosi su in classifica generale.