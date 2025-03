Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Morbidelli guida la FP1 bagnata, 3° Bagnaia davanti a Marc Marquez caduto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.03 Attenzione ad Alexche sta ottenendo una serie di caschi rossi.17.01 Caschi rossi per Pecco in questa tornata nei primi tre settori, perdendo qualcosa nell’ultimo.è terzo 0.088 da.17.00 Nel frattempomigliora il proprio tempo e si porta a 0.182 da, che sta provando a portare la moto ai box.si porta al comando in 2:16.342.16.58 ATTENZIONE!!! Caduta diin curva-2. Partito il posteriore aper via della tanta acqua. Per fortuna nulla di serio per l’iberico.16.57si conferma velocissimo in 2:16.493 sul bagnato, con 0.033 su Miller, grande “cultore” di queste condizini. Pecco è a 0.567 dal team-mate.16.55ribadisce il concetto in 2:17.