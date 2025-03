Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Mir precede Morbidelli, Bagnaia non spinge in attesa che la pista si asciughi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.35 Migliorano tutti ora!chiude in 2:08.808-ed è terzo perchè al comando sale Marc Marquez in 2:08.327, secondo Aldeguer a 366 millesimi21.33 Aldeguer conclude a 27 millesimi da Miller ed è secondo!è terzo ma a 1.649. Marc Marquez nono a 3.75521.32 Alex Marquez fa segnare i suoi migliori parziali ma rimane a 1.725 da Miller in seconda posizione. Attenzione ad Aldeguer che si lancia e fa segnare 256 millesimi di record al T2.21.31 Lasi ripopola con i piloti che provano le slick.si lancia ma chiude a 5.4 da Miller.21.30 Siamo a metà sessione. Miller sta facendo il vuoto inche anche i rivali montino le slick.torna incon doppia soft.21.29 Jack Miller non si ferma. Prosegue con 351 millesimi di record nel primo settore, quindi 296 al T2 e 1.