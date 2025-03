Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Miller svetta sul bagnato nella FP1! Bagnaia e Marc Marquez spingono negli ultimi minuti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.24migliora ancora il suo crono in 2:13.531 a precedere di 0.367e di 1.173 Vinales.è settimo a 1.497.17.23migliora il suo crono in 2:15.058, ma è sempre sesto a 0.742.17.21 Jacksi porta in vetta in 2:14.286 a precedere di 0.418 Vinales e di 0.740 Morbidelli.è quarto a 0.875, mentre Pecco è sesto a 1.204.17.21 Problemi di temperatura sull’Aprilia di Bezzecchi, tornato ora in pista.17.20 Jackmigliora e si porta in seconda piazza a 0.325 da Morbidelli,è quarto ora.si lancia per il suo giro.17.18 Morbidelli si porta al comando in 2:15.026 precedendo di 0.419 Raul Fernandez.scala in terza posizione a 0.464.17.17 Sul tracciato in questo momento anche Pecco