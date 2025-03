Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Marquez nel feudo di Austin, Bagnaia deve svoltare

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la prima giornata del GP USA – La presentazione del GP USA – Numeri e statistiche GP USABuongiorno e bentrovati alladella prima giornata del week end del GP degli USA, terzo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito disarà già una giornata importante perché i piloti e i team dovranno spingere per trovare la miglior messa a punto possibile in funzione soprattutto delle pre-qualifiche che determinerà i presenti in Q1 e Q2 delle qualifiche.Una pista difficile che rappresenta una vero e proprioper Marc. Lo spagnolo sui saliscendi del Texas si è imposto in sette circostanze, sei delle quali consecutive. Pertanto il suo feeling con questo layout non ha bisogno di ulteriori particolari. Vedremo se gli altri sapranno contrastarlo in qualche modo, dal momento che Marc arriva a questo fine-settimana con 74 punti incamerati e il vento in poppa.