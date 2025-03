Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Marc Marquez fa il vuoto nelle pre-qualifiche, Bagnaia rischia grosso ed è decimo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.03si salva!con 120 millesimi su Quartararo! Che rischio!22.02 Diggia secondo! 736 millesimi dalla vetta!ora, accusa 1.2 al T3, chiude il suo ultimo giro e non migliora! Attenzione!!22.01 Alexmigliora ed è secondo a 882 millesimi,ci riprova, Bezzecchi nono, Diggianon mollano!22.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDONO LE PRE-! Andiamo a vedere gli ultimi tempi. Di nuovo record su record per. Tempo di 2:02.929 spaventoso!!!!!!! Aldeguer secondo a 973 millesimi,settimo a 1.530.21.59 Alexsecondo a 6 decimi esatti, ma Miller lo supera con 484.riparte ma al T2 perde 7 decimi dal Cabroncito.21.58 Cadono Zarco e Morbidelli! Entrambi sono fuori dalla top10.