Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: le slick fanno volare Marc Marquez, Bagnaia migliora. Ora i time attack finali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.51 Bezzecchi gira a 2.323 da Miller in 13a posizione. Diggia parte con 1 millesimo di record nel T1, Morbidelli accusa, invece, 405 millesimi.21.50 Mancano 10 minuti al termine. Escono, Di Giannantonio e Morbidelli tutti con doppie soft.21.49 Vinales prosegue eancora. Lo spagnolo si porta in ottava posizione a 1.367. Per il resto tutti sono ai box pronti per i.21.47 Jack Miller! L’australiano vola in vetta in 2:05.115 con 30 millesimi su. Vinales è 11° a 2.173.21.46 Quartararoin ogni settore e chiude in sesta posizione a 1.192 dalla vetta. Zarco lo imita ed è quarto a 83621.45 Millere si porta al secondo posto a 591 millesimi, davanti ad Alexa 768 e Aldeguer a 994.