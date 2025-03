Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Bagnaia svetta sul bagnato nella FP1! Caduta per Marc Marquez

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.15 Tempi alti per tutti in questo momento, vedremo se l’intensità della pioggia sta rappresenterà un ostacolo. Torna in pistadopo la.17.14 Sul tracciato Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, con quest’ultimo 18° a 2.953.17.13 Ci si prepara per un altro run, con i top-rider pronti a rientrare in pista.17.12 Giornataccia per Bezzecchi. Dopo problemi tecnici sull’Aprilia, brutto highsidezona dello Snake. Sbalzato via il romagno,o fortunatamente senza grosse conseguenze, ma un turno da dimenticare.17.11 Facendo un breve riepilogo, Francescoguida le fila della classifica in 2:15.490 a precedere di 0.009 Fabio Quartararo e di 0.163 Maverick Vinales. A completare la top-5 Alexa 0.348 e Luca Marini a 0.846.