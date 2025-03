Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Bagnaia in cerca di soluzioni ad Austin. Dalle 16.45 la FP1, piove in Texas

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11, in questo senso, dovrà velocizzarsi per trovare il feeling e rispondere presente ai tempi di Marquez in queste condizioni.16.09 Condizioni di difficoltà in pista che potrebbero sorridere a Marc Marquez, in grado di trovare in brevissimo tempo il feeling su un layout poi particolarmente amico.16.08 Sulla base delle informazioni che stanno arrivando da Moto3 e Moto2, il nuovo asfalto offre un ottimo grip e questo sarà un fattore estremamente importante relativamente al problema di degrado.16.07 Pista bagnata ade sarà una variabile da considerare nella ridella messa a punto delle moto. Tutto andrà tarato sulla base anche del nuovo asfalto.16.06 Pecco dovrà anche guardarsi dagli altri centauri di Borgo Panigale, in riferimento ad Alex Marquez, secondo nel Mondiale, e Franco Morbidelli, sul podio in Argentina.