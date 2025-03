Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: corridori verso L’Aldea

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.18LADELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.4514:38 La velocità media adesso è di 45.4 km quando abbiamo passato i 90 km di corsa.14:36 Scende a +0’56” lo scarto tra fuggitivi e gruppo.14:34 Nel gruppo spinge Steven Kruijswijk (Team Visma, Lease a Bike).14.32 Continua a spingere il gruppo, adesso a 1’00” dai fuggitivi.14:30 Si riduce ulteriormente lo scarto in questa fase in discesa. Il gruppo di testa vanta un vantaggio di 1’10”.14.27 Al momento la velocità media è di 44.4 km/h.14:26 Un’immagne dal gruppo di testa, formato da Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Micheal Leonard (INEOS Grenadiers), Enzo Paleni (Groupama-FDJ), Jan Castellon (Caja Rural- Seguros RGA), Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma), Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euksadi) e Jokin Murguialday (Euskaltel-Euskadi)Etapa 5? #VoltaCatalunya104 @terresebretur???@BrunoArmirail (@decathlonAG2RLM) @mleonard04 (@INEOSGrenadiers) @nzopli (@GroupamaFDJ)@jancastellon (@CajaRuralRGA)@MatsWenzel (@EqKernPharma) @ElBuenoDeJokin @MikelBizkarra (@euskaltelteam)#VoltaCatalunya104 pic.